Son dakika haberleri... Eşinin 21 bıçak darbesiyle öldürdüğü Bircan, 'Ağabey, beni kurtar' diyerek yardım istemiş

BURSA'da eşi Bircan Doğan'ı (29) temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda 21 bıçak darbesiyle öldüren Atalay Doğan'ın (30) yargılandığı davada okulda hizmetli olan Yafes Ç. tanık olarak dinlendi. Olay sırasında Bircan Doğan'ın 'Ağabey, beni kurtar' diyerek bağırıp kaçmaya çalıştığını belirten Yasef Ç., "Kapıyı kapatmaya çalıştık ancak Atalay ayağını koyduğu için kapatamadık. Bu sırada Atalay bıçak salladı. Bircan benim arka tarafımdaydı. Kapıya yüklenmemize rağmen kapatamadık ve Atalay içeri girdi" dedi.

Olay, 17 Haziran'da İnegöl ilçesi, Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Atalay Doğan, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Bircan Doğan'ın temizlik görevlisi olarak çalıştığı Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne gitti. Burada çıkan kavgada Atalay Doğan, yanında getirdiği bıçağı Bircan Doğan'a defalarca sapladı, ardından da başörtüsüyle boğdu. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Bircan Doğan, hayatını kaybetti. Bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Atalay Doğan ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. "Öldürmek için gittim. Kendimi de öldürmediğim için çok pişmanım" diyerek ifade veren Atalay Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayetten 1 gün önce kardeşi ve eşi ile görüştüklerini ve aralarında bir sorun olmadığını söyleyen Gülcan Taşkaya ise, "Türkiye'de geçtiğimiz yıl 300 kadın cinayeti işlendi. Kardeşim de bunlardan biri. Adalet istiyoruz. Bu cinayetin işlendiği ortam kız meslek lisesi. Bir kız meslek lisesinde kadın cinayeti oluyor ve eşi tarafından vahşice katlediliyor. Adalet bekliyoruz" diye konuştu.