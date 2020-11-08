Son dakika haberleri! Eşini ve 2 çocuğunu öldüren şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri! Eşini ve 2 çocuğunu öldüren şüpheli tutuklandı

08.11.2020 14:06 | Son Güncelleme: 08.11.2020 14:12
Son dakika haberleri! Eşini ve 2 çocuğunu öldüren şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: ANKARA'da tartıştığı eşi Nefik (50) ile çocukları Selahaddin (32) ve Seher Öztürk'ü (26) tabanca ile vurarak öldüren Adem Öztürk (55) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANKARA'da tartıştığı eşi Nefik (50) ile çocukları Selahaddin (32) ve Seher Öztürk'ü (26) tabanca ile vurarak öldüren Adem Öztürk (55) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taksi durağında değnekçi olarak çalışan Adem Öztürk, cuma gecesi Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi'nde oturdukları evde oğlu Selahaddin Öztürk ile tartıştı. Adem Öztürk, tartışma sırasında oğlu ile birlikte eşi Nefik ve Seher Öztürk'e de tabanca ile ateş ederek kaçtı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, anne ve 2 çocuğunun öldüğü belirlendi. Adem Öztürk, kısa süre sonra gelen polis ekipleri tarafından tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan anne ve çocukları, dün Bağlum Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Öte yandan ilk ifadesinde, cezaevinden çıkan oğlu Selahaddin Öztürk ile uyuşturucu kullanması nedeniyle tartıştıklarını, oğlunun kendisini darbettiğini, eşi ve kızının da onu savunduklarını, bu yüzden üçünü de öldürdüğünü söylediği belirtilen Adem Öztürk, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adem Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Son dakika haberleri! Eşini ve 2 çocuğunu öldüren şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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