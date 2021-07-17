Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi

Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te tartıştığı eşi tarafından boynundan bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük'te tartıştığı eşi tarafından boynundan bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 53. Sokak'ta bulunan Mimar Sinan Sitesi Çardak Apartmanı'nda dün akşam meydana gelen olayda Hatice Çetin D. eşi Vedat D. (43) tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından 12 ve 8 yaşlarında 2 çocuk annesi kadının cenazesi Yenişehir Çamlık Camisi'ne getirildi. Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına, ailesi ve yakınları ile arkadaşlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hatice Çetin D.'nin cenazesi merkeze bağlı Davutlar köyü aile mezarlığında toprağa verildi.

Diğer yandan eşini öldürdükten sonra kendisini de karın ve kol bölgesinden bıçaklayan cani kocanın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan babaları tarafından anneleri bıçakla öldürülen 12 ve 8 yaşındaki 2 kardeşin evin buzdolabına yapıştırdıkları kağıda çizdikleri aile resmi ile 'Canım ailem sizi çok seviyorum' yazısı ise yürek burktu.

(Yasin Erdem/İHA)

Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi
Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi
Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi
Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tartıştığı eşini çocuklarının önünde öldürüp kendini bıçakladı
Tartıştığı eşini çocuklarının önünde öldürüp kendini bıçakladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Demir Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Serra Arıtürk Serenay Sarıkaya
Spor Alper Yılmaz Mehmet Topal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.07.2021 19:30:17. #1.13#

title