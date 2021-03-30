Eyüpsultan'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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Eyüpsultan'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | 3. Sayfa
Eyüpsultan'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Eyüpsultan'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Eyüpsultan'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Rami Yeni Mahallesi Osman Akdere Sokak'taki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüpheli Gürkan Ö. (25) ve Ziya S.'yi (22) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan emniyette Gürkan Ö.'nün hırsızlık, kasten öldürme, suç delillerini yok etme, kasten yaralama, mala zarar verme ve uyuşturucu madde kullanma gibi suçlardan 21, Ziya S.'nin ise hırsızlık, cinsel taciz, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma gibi suçlardan 14 kaydının olduğu öğrenildi.

Eyüpsultan'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Eyüpsultan'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Eyüpsultan'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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