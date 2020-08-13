Son dakika haberleri... Esenyurt'ta binanın üçüncü katından düşen çocuk yaralandı Gelen son dakika haberine göre Esenyurt'ta bir binanın üçüncü katından düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta bir binanın üçüncü katından düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 5 yaşındaki Y.A., Pınar Mahallesi 1282 Sokak'taki 3 katlı binanın üçüncü katındaki daireden henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA