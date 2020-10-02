Azerbaycan'ın taarruzu sonrası Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor

Azerbaycan ordusu, 6 gündür devam eden sıcak çatışmalar sonrası Ermenistan'ın işgali altındaki Karabağ'a yoğun bombardımana başladı. Topçu birliklerinin vurduğu Ermenistan ordusunun kontrolündeki dağlık alanlardan yoğun dumanlar yükseliyor.

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde işgal altındaki Ağdere ilininin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerde kontrolü sağlayan Azerbaycan ordusu operasyonlarını yine o bölgede yoğunlaştırmış durumda.

ERMENİ ODRUSUNUN KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERDEN YOĞUN DUMAN YÜKSELİYOR

Ermenistan ordusunun Ağdere ilindeki mevzileri Azerbaycan ordusunca yoğun top atışına tutuldu. Azerbaycan topçularının Ermenistan güçlerinin bulunduğu bölgelere yaptığı atışlar etraf bölgelerden gözle izlenebiliyor.

AA muhabirlerinin çektiği görüntülerde Ermenistan ordusunun kontrolündeki dağlık alanlardan dumanların yükseldiği görülüyor.

AZERBAYCAN YOĞUN BOMBARDIMAN BAŞLATMIŞTI

Topraklarının işgal edilmesi ve sivillerin zarar görmesi sonrasında Ermenistan'a karşı harekat başlatan Azerbaycan işgal altındaki Karabağ'ı kurtarmak için yoğun bombardıman başlatmıştı.

ERMENİSTAN'IN ZARARI BÜYÜK

Karşı saldırıların 6'ncı gününde Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan'a büyük darbe vurulduğu açıklandı. Buna göre Ermenistan ordusuna ait 1,2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmat imha edildi.

ATEŞKES ÇAĞRISI YAPMIŞLARDI

Azerbaycan'ın operasyonları karşısında çaresiz kalan Ermenistan yönetimi geri adım attı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, dün AGİT Minsk Grubu eş başkanları Trump, Putin ve Macron'un "acil ateşkes ilan edin ve müzakere başlayın" açıklamasının ardından bugün, "AGİT Minsk Grubu'nun arabuluculuğunda Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov