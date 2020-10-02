Azerbaycan'ın taarruzu sonrası Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor
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Azerbaycan'ın taarruzu sonrası Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor

02.10.2020 17:17 | Son Güncelleme: 02.10.2020 18:03

Azerbaycan ordusu, 6 gündür devam eden sıcak çatışmalar sonrası Ermenistan'ın işgali altındaki Karabağ'a yoğun bombardımana başladı. Topçu birliklerinin vurduğu Ermenistan ordusunun kontrolündeki dağlık alanlardan yoğun dumanlar yükseliyor.

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde işgal altındaki Ağdere ilininin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerde kontrolü sağlayan Azerbaycan ordusu operasyonlarını yine o bölgede yoğunlaştırmış durumda.

ERMENİ ODRUSUNUN KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERDEN YOĞUN DUMAN YÜKSELİYOR

Ermenistan ordusunun Ağdere ilindeki mevzileri Azerbaycan ordusunca yoğun top atışına tutuldu. Azerbaycan topçularının Ermenistan güçlerinin bulunduğu bölgelere yaptığı atışlar etraf bölgelerden gözle izlenebiliyor.

AA muhabirlerinin çektiği görüntülerde Ermenistan ordusunun kontrolündeki dağlık alanlardan dumanların yükseldiği görülüyor.

Azerbaycan'ın taarruzu sonrası Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor

AZERBAYCAN YOĞUN BOMBARDIMAN BAŞLATMIŞTI

Topraklarının işgal edilmesi ve sivillerin zarar görmesi sonrasında Ermenistan'a karşı harekat başlatan Azerbaycan işgal altındaki Karabağ'ı kurtarmak için yoğun bombardıman başlatmıştı.

Azerbaycan'ın taarruzu sonrası Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor

ERMENİSTAN'IN ZARARI BÜYÜK

Karşı saldırıların 6'ncı gününde Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan'a büyük darbe vurulduğu açıklandı. Buna göre Ermenistan ordusuna ait 1,2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmat imha edildi.

Azerbaycan'ın taarruzu sonrası Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor

ATEŞKES ÇAĞRISI YAPMIŞLARDI

Azerbaycan'ın operasyonları karşısında çaresiz kalan Ermenistan yönetimi geri adım attı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, dün AGİT Minsk Grubu eş başkanları Trump, Putin ve Macron'un "acil ateşkes ilan edin ve müzakere başlayın" açıklamasının ardından bugün, "AGİT Minsk Grubu'nun arabuluculuğunda Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız" açıklamasını yapmıştı.

Azerbaycan'ın taarruzu sonrası Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Haber Yorumları (2)
SONER: Sadede gelin hangi kasaba ve şehri kurtardınız? Aliyev in kafasıyla maalesef işgal toprakları kurtarılamayarak.
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WHAT: Ne müzarekesi ya, adamlar kendi topraklarini kurtariyorlar, bunlar tam serefsiz.
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