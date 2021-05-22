Son dakika haberleri | Erdemli'de ormancılardan yangın tatbikatı
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Son dakika haberleri | Erdemli'de ormancılardan yangın tatbikatı

Son dakika haberleri | Erdemli'de ormancılardan yangın tatbikatı
Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde ormancılar yangın sezonu öncesi tatbikat gerçekleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde ormancılar yangın sezonu öncesi tatbikat gerçekleştirdi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, tatbikat öncesi gazetecilere, ormancılar olarak tüm canların yaşaması için alevlerle savaştıklarını söyledi.

Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 Orman İşletme Müdürlüğü bulunduğunu aktaran Akduman, "İl genelinde 59 arazöz, 20 su tankı, 75 yangına ilk müdahale ekibi, 3 helikopter ve 20 yangın gözetleme kulesiyle hizmet vermekteyiz. Mersin'in 835 bin hektar alanının yüzde 54'ü ormanlık alandan oluşmaktadır. Orman yangınlarıyla savaşımızı bir disiplin içerisinde vermek ve alevlerle olan savaşı kazanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından senaryo gereği ormanlık alanda çam dalları yakılarak çıkartılan yangın söndürüldü.??????????????

Son dakika haberleri | Erdemli'de ormancılardan yangın tatbikatı
Son dakika haberleri | Erdemli'de ormancılardan yangın tatbikatı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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