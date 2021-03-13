ANKARA-Erbakan, Akşener'i ziyaret etti
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ANKARA-Erbakan, Akşener'i ziyaret etti

13.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:55

Erbakan, Akşener'i ziyaret ettiYENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Erbakan, Akşener'i ziyaret etti

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın Akşener ziyareti, İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Basın mensuplarına poz veren iki lider, daha sonra makam odasına geçti. Ziyarette Fatih Erbakan'a, Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu, Genel Başkan Yardımcıları Sacit Günbey ve Naim Öztürk'ten oluşan heyet eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmenin ardından Erbakan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İYİ Parti lideri Akşener'e nezaket ziyaretinde bulunduklarını söyleyen Erbakan, "Görüşmemizde Türkiye'nin, milletimizin sorunları ile ilgili ve bu sorunlara nasıl çözüm bulunabileceği ile alakalı fikir teatisinde bulunduk. Aynı zamanda Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğu günden bugüne, yapmış olduğumuz çalışmalar, teşkilatlanma çalışması ve almış olduğu mesafe ile ilgili kendisine bilgi verdik. Bu kapsamda bir ziyaret oldu" dedi.

'DİYALOG HALİNDE OLMAYI İSTERİZ'

Bir soru üzerine, daha önce çeşitli siyasi parti liderleri ile bir araya geldiklerini belirten Erbakan, "Önümüzdeki hafta yine bazı siyasi partiler ile genel merkezimizde görüşmeler gerçekleştireceğiz. Elbette ki, bütün siyasi partiler ile diyalog halinde olmayı isteriz. Ülkenin, milletimizin, insanlarımızın derdine derman olma yolunda, bu sorumların çözülmesi yolunda hepsi ile görüşmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.

ANKARA-Erbakan, Akşener'i ziyaret etti
ANKARA-Erbakan, Akşener'i ziyaret etti
ANKARA-Erbakan, Akşener'i ziyaret etti
ANKARA-Erbakan, Akşener'i ziyaret etti
ANKARA-Erbakan, Akşener'i ziyaret etti
ANKARA-Erbakan, Akşener'i ziyaret etti
ANKARA-Erbakan, Akşener'i ziyaret etti
ANKARA-Erbakan, Akşener'i ziyaret etti
ANKARA-Erbakan, Akşener'i ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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