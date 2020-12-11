Entübe olan erkek hemşireyi sağlık çalışanı arkadaşları uğurladı

Entübe olan erkek hemşireyi sağlık çalışanı arkadaşları uğurladı

DÜZCE - Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisi'nde görevli olan 40 yaşındaki erkek hemşire yakalandığı korona virüste entübe olunca tedavisine İstanbul'da devam edilmesine karar verildi. Yoğun bakım ünitesinden ambulansa alınan hemşireyi, sağlık çalışanı mesai arkadaşları uğurladı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde 11 yıldır erkek hemşire olarak görev yapan 40 yaşındaki Hamza Mesut Özarslan, 16 Kasım 2020 tarihinde korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine vakit kaybetmeden tedavisine başlanan Özarslan, koah hastalığı da bulunca 23 Kasım'da entübe olarak yoğun bakıma alındı. 16 Gündür, görev yaptığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi servisinde yoğun bakımda makinelere bağlı olarak yaşam savaşı veren Hamza Mesut Özarslan, durumu ağırlaşınca tedavisinin devam etmesi için İstanbul Koşuyolu Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi servisinden yoğun bakım cihazları ile birlikte yoğun önlemler altında İstanbul'a götürülmek için ambulansa alınan Hamza Mesut Özarslan'ı sevk edilirken pandeminin ilk gününden beri özveriyle çalışan meslektaşları yalnız bırakmadı.

Pandemi servisi önüne toplanan hastane Başhekimi Opr. Dr. Volkan Temi ve hastane yönetimi ile sağlık çalışanları, Hamza Mesut Özarslan'ı tedavisinin devam edeceği İstanbul Koşuyolu Eğitim Araştırma Hastanesine uğurladılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ