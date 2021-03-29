Son dakika haberleri... Endonezya'da petrol rafinerisindeki patlamada 20 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Endonezya'da petrol rafinerisindeki patlamada 20 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Endonezya'da petrol rafinerisindeki patlamada 20 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Endonezya'da Batı Cava eyaletinin Indramayu bölgesindeki petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama
Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama

Endonezya'da Batı Cava eyaletinin Indramayu bölgesindeki petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Republika gazetesinin haberine göre, devlete ait petrol şirketi Pertamina'nın Balongan Petrol Rafinerisi'ndeki patlamada 5'i ağır 20 kişinin yaralandığını kaydeden yetkililer, yaralıların tedavisinin hastanede sürdüğünü belirtti.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken rafinerideki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bölgeden yüzlerce kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Görgü tanıkları yerel saatle 00.30 civarında gerçekleşen patlamanın şiddetinden çevredeki yerleşimlerin zarar gördüğünü ve birçoğunun da camlarının kırıldığını ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Şeyma Subaşı Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Endonezya'da petrol rafinerisindeki patlamada 20 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 05:36:35. #1.14#
title