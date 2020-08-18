Son dakika haberleri: Emirgan Korusu'nda yangın çıkaran şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
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Son dakika haberleri: Emirgan Korusu'nda yangın çıkaran şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Gelen son dakika haberine göre Ateşlediği işaret fişeğiyle Emirgan Korusu'nda yangın çıkaran şüpheli Vahap Çap hakkında "olası kastla yangın çıkarma" suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

Son dakika haberleri: Emirgan Korusu'nda yangın çıkaran şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
18.08.2020 18:47 | Son Güncelleme: 18.08.2020 19:26

Ateşlediği işaret fişeğiyle Emirgan Korusu'nda yangın çıkaran şüpheli Vahap Çap hakkında "olası kastla yangın çıkarma" suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 16 Ağustos'ta şüpheli Vahap Çap'ın İstinye Tersanesi Barış ve Hoşgörü Alanı olarak bilinen bölgede ağaçlık alanda alkollü vaziyette arkadaşlarıyla bulunduğu anlatıldı.

İddianamede, şüphelinin yanındaki işaret fişeklerinden birini ipini çekmek suretiyle ateşlediği, ateşlenen işaret fişeğinin Emirgan Korusu'na düşerek yangına neden olduğu belirtildi.

Olay Yeri İnceleme Raporu'nda, İstinye Tersanesi Barış ve Hoşgörü Alanı'nda havai fişek tıpasının bulunduğu bilgisinin yer aldığı aktarılan iddianamede, yangında, Emirgan Korusu'nda 70-80 metrekare yüzeysel ve kısmen ağaçlık bölgenin yandığı kaydedildi.

"Haberim olsaydı yangının sönmesi için elimden geleni yapardım"

İddianamede şüpheli Vahap Çap'ın ifadesine de yer verildi. Şüpheli Çap, olay tarihinde İstinye Sahili'nde alkol aldığını, sonra evine geçtiğini, evinin kömürlüğünde bulduğu meşaleyi alarak İstinye Sahili'nde tersanenin üst bahçe tarafında oturan arkadaşlarının yanına gittiğini anlattı.

Çap, meşalenin altındaki ipi merak ederek çektiğini, meşalenin içinden kırmızı renkli bir ışık fırladığını ve 30-40 saniye civarında havada bir ışığın yandığını ve sonrasında kaybolduğunu söyledi.

Şüpheli ifadesinde şunları savundu:

"Bir müddet sonra polisler yanıma gelince yangından haberim oldu. Yangından haberim olduğunda çoktan söndürülmüştü. Ben meşaleyi yanıma denemek amaçlı aldım. Herhangi bir kutlama veya eğlence için meşaleyi almadım. Amacım orman yakmak değildi, zaten yangının farkında da değildim. Meşale uzun zamandır evimin kömürlüğünde duruyordu, çalıştığından emin değildim. Denemek istedim, ben bunun meşale olduğunu düşünüyordum ama meşale değilmiş, işaret fişeğiymiş. Amacım orman yakmak değil sadece meşalenin çalışıp çalışmadığını kontrol etmekti. Çok pişmanım, olayın böyle olacağını tahmin edemedim, isteyerek yapmadım. Yangın çıktığından haberim olsaydı hemen itfaiyeyi arardım, yangının sönmesi için elimden geleni yapardım."

Tanık olarak ifadesine başvurulan H.T. de olay tarihinde tersane bölgesine gittiğini belirterek, birinin işaret fişeği attığını düşündüğünü, bu kişinin arkadaşlarıyla arasında işaret fişeği şeklinde konuşmalar yaptığını duyduğunu, çok ilgilenmediğini ve 15 dakika sonra itfaiye seslerini duyduğunu aktardı.

İddianamede şu değerlendirilmede bulunuldu:

"Şüpheli, İstinye Tersanesi Barış ve Hoşgörü Alanı olarak bilinen aynı zamanda servis minibüslerinin bekleme alanı da olan bölgede çalılıklar arasında yanıcı ve patlayıcı madde olan işaret fişeğini kısa mesafede kalabalık içerisinde çevresinde hem koruluk alan hem de yerleşik ikametlerin olduğu halde fırlatmıştır. Şüpheli eylemleri neticesinde yakın çevrede mesafede bulunan kişilerin hayatı, sağlığı ve malvarlığı bakımından tehlike yaratabileceğini ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabileceğini öngörmesine rağmen işaret fişeğini fırlatmak suretiyle Emirgan Korusu Parkı içerisinde yangına neden olduğu değerlendirilmiştir."

İddianamede, şüpheli Vahap Çap'ın "olası kastla yangın çıkarma" suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Başsavcılık tarafından onanlanan iddianame, İstanbul asliye ceza mahkemesine gönderildi.

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Kaynak: AA

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