Son dakika haberleri: Emirdağ OSB'ye 12 milyon TL'lik yatırım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Emirdağ OSB'ye 12 milyon TL'lik yatırım

09.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:47
Son dakika haberleri: Emirdağ OSB'ye 12 milyon TL'lik yatırım

Son dakika gündem haberi: Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'nun girişimleri ile Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yatırımcı bir firma 12 milyon liralık yatırımla yaklaşık 30 kişilik istihdam sağlayacağı fabrikanın temelini attı.

Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'nun girişimleri ile Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yatırımcı bir firma 12 milyon liralık yatırımla yaklaşık 30 kişilik istihdam sağlayacağı fabrikanın temelini attı.

Emirdağ OSB'de düzenlenen fabrikanın temel atma törenine Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil İbrahim Aktepe, OSB Müdürü Oğuzhan Şamil Çil ve diğer misafirler katıldı. Temel atma töreni korona virüs tedbirleri altında gerçekleşti.

Emirdağ OSB'de yatırımların devam edeceğini söyleyen Başkan Koyuncu, "Belediye başkanlığı görevine geldiğimiz günden itibaren Emirdağ OSB'ye yatırımcı çekmek için yoğun bir şekilde çalışma gerçekleştirdik. Şimdiye kadar önemli firmalar OSB'ye yatırım gerçekleştirdi. OSB'miz gün geçtikçe büyümeye, gelişmeye ve istihdam yaratmaya devam ediyor. Bugünde ilçemizde faaliyet gösteren firma yetkilileri ile beraber önemli bir yatırım için temel atma töreni gerçekleştirdik. Türkiye ve Avrupa' da faaliyet gösteren değerli hemşerilerimiz başta olmak üzere yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılarımızı Emirdağ OSB'ye bekliyoruz. Biz her zaman onların yanındayız" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri: Emirdağ OSB'ye 12 milyon TL'lik yatırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber: Üniversiteye yapılan 200 milyon liralık yatırım Tunceli'nin çehresini değiştirecek
Son dakika haber: Üniversiteye yapılan 200 milyon liralık yatırım Tunceli'nin çehresini değiştirecek
Son dakika haberleri | Jandarma ekipleri 12 sokak köpeğini aşıladı
Son dakika haberleri | Jandarma ekipleri 12 sokak köpeğini aşıladı
Son dakika haberi: Genç girişimcilere 200 bin TL'ye kadar destek
Son dakika haberi: Genç girişimcilere 200 bin TL'ye kadar destek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Donald Trump Mustafa Varank Emmanuel Macron
Magazin Halil Sezai Yıldız Tilbe Kıvanç Tatlıtuğ Münir Nurettin Selçuk
Spor Samatta Tamer Tuna Fatih Terim Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Kasım İstifa Galatasaray Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Emirdağ OSB'ye 12 milyon TL'lik yatırım - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 15:58:00. #1.15#
title