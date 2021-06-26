Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İlker Mutlu (24) yönetimindeki 16 AJC 797 plakalı otomobil, kırsal Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Otomobilde bulunan Anvarbek Tairov (20) ve Gülmira Tipi (17) kaza yerinde, Emine Tipi (18) ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Hurdaya dönen araçta sıkışarak yaralanan sürücü Mutlu ile Feride Tipi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık görevlilerince aynı hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kamera kayıtlarında otomobilin yolun sağındaki direğe çarptığı görülüyor.

Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar

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