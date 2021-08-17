Son dakika haberleri... Muhtarlık seçimi kavgasında silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Muhtarlık seçimi kavgasında silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Muhtarlık seçimi kavgasında silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti Elazığ'da muhtarlık seçimleri nedeni ile aralarında husumet başlayan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Muhtarlık seçimi kavgasında silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti

ELAZIĞ - Elazığ'da muhtarlık seçimleri nedeni ile aralarında husumet başlayan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Elazığ merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi Kıraç köyü Munzuroğlu mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceki muhtarlık seçimlerinde husumet bulunan İ.A., D.A., Fatih Mehmet Turgut ve kimliği belirlenemeyen kişi, muhtar N.A.'nın evine gelerek burada bulunan A.Y., R.Y. ve T.Y. ile tartışmaya başladı. Kavganın büyümesi üzerine R.Y. belinden çıkardığı tabanca ile D.A., İ.A. ve Fatih Mehmet Turgut'a ateş ederek ağır yaraladı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Fatih Mehmet Turgut hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili kapsamlı çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın.

Son dakika haberleri... Muhtarlık seçimi kavgasında silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Muhtarlık seçimi kavgasında silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Muhtarlık seçimi kavgasında silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Muhtarlık seçimi kavgasında silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Muhtarlık seçimi kavgasında silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Muhtarlık seçimi kavgasında silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Muhtarlık seçimi kavgasında silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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