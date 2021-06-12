Ölümle biten araç yangınında "Bombayı ben patlattım" notu ekipleri alarma geçirdi
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Ölümle biten araç yangınında "Bombayı ben patlattım" notu ekipleri alarma geçirdi

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da ölümle biten araç yangınında "Bombayı ben patlattım" notları dikkat çekti Şahsın araç yakınında yol kenarına bıraktığı değerlendirilen, "Hastane yolundaki bombayı patlatan benim" notu, üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Merkeze bağlı Sarıçubuk köyünden Keban ilçe yoluna bağlantı noktasında bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Yanan aracı fark eden vatandaşlar jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisindeki A.A.'yı çıkardı. Ağır yaralanan ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"BOMBALARI BEN PATLATTIM" MESAJI EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri araç yakınında yol kenarında bir not buldu. Notta, "Hastane yolundaki bombayı patlatan benim. Kamera kayıtlarına bakarsanız oradan geçtiğimi görürsünüz. Fünye elimin altındaydı. Bir can borcum var öderim. Halı sahadakini de ben patlattım. Konutlar mevkisindeki bombayı patlatan benim. Bir de aynı mıntıkadaki okul arkasındakini de" yazıldığı görüldü.

Bunun üzerine güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.

Ölümle biten araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notu ekipleri alarma geçirdi
Ölümle biten araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notu ekipleri alarma geçirdi
Ölümle biten araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notu ekipleri alarma geçirdi
Ölümle biten araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notu ekipleri alarma geçirdi
Ölümle biten araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notu ekipleri alarma geçirdi
Ölümle biten araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notu ekipleri alarma geçirdi
Ölümle biten araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notu ekipleri alarma geçirdi
Ölümle biten araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notu ekipleri alarma geçirdi
Ölümle biten araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notu ekipleri alarma geçirdi
Ölümle biten araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notu ekipleri alarma geçirdi
Ölümle biten araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notu ekipleri alarma geçirdi
Ölümle biten araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notu ekipleri alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç

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