Son dakika haberleri: Elazığ'da jandarmadan dağ keçilerine kuru ot

Gelen son dakika haberlerine göre ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, jandarma ekiplerince alınan kuru otlar, karla kaplı bitki örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan dağ keçileri için doğaya bırakıldı.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, jandarma ekiplerince alınan kuru otlar, karla kaplı bitki örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan dağ keçileri için doğaya bırakıldı.

Karakoçan ilçesi Başyurt Jandarma Karakol Komutanlığı personelince yağışın ardından karla kaplanan bitkisi örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan dağ keçileri için kuru ot temin edildi. Kuru otlar, Başyurt, Alayağmur ve Bardaklı köylüleriyle birlikte belirlenen yerlere dağ keçileri için bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursel ŞENGEZER