Son dakika haberleri: Elazığ'da jandarmadan dağ keçilerine kuru ot
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Son dakika haberleri: Elazığ'da jandarmadan dağ keçilerine kuru ot

25.01.2021 10:36 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:40
Son dakika haberleri: Elazığ'da jandarmadan dağ keçilerine kuru ot

Gelen son dakika haberlerine göre ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, jandarma ekiplerince alınan kuru otlar, karla kaplı bitki örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan dağ keçileri için doğaya bırakıldı.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, jandarma ekiplerince alınan kuru otlar, karla kaplı bitki örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan dağ keçileri için doğaya bırakıldı.

Karakoçan ilçesi Başyurt Jandarma Karakol Komutanlığı personelince yağışın ardından karla kaplanan bitkisi örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan dağ keçileri için kuru ot temin edildi. Kuru otlar, Başyurt, Alayağmur ve Bardaklı köylüleriyle birlikte belirlenen yerlere dağ keçileri için bırakıldı. 

 


Son dakika haberleri: Elazığ'da jandarmadan dağ keçilerine kuru ot
Son dakika haberleri: Elazığ'da jandarmadan dağ keçilerine kuru ot

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursel ŞENGEZER

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