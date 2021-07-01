Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde yangın
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Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınabildi.

ELAZIĞ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınabildi.

Yangın, gece saatlerinde Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet yürüten bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Tesisten yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler tesisin tamamına yayılırken, çok sayıda ekibin saatlerce süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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