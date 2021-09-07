Son dakika haberleri: El Bab'da şehit olan asker ile yaralılar Türkiye'ye getirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Suriye'nin El Bab kentinde Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan asker ile yaralanan 4 asker Türkiye'ye getirildi.