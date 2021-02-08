Son dakika haberleri! Ehliyet isteyen polise bayılma numarası yaptı
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Son dakika haberleri! Ehliyet isteyen polise bayılma numarası yaptı

08.02.2021 10:54 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:25

Son dakika haberleri: Ehliyet isteyen polise bayılma numarası yaptı Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasında motosikletiyle ters yönden gelen ve polis ekiplerince durdurularak ehliyeti istenen sürücü, kendini yere atarak bayılma numarası yaptı.

Ehliyet isteyen polise bayılma numarası yaptı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasında motosikletiyle ters yönden gelen ve polis ekiplerince durdurularak ehliyeti istenen sürücü, kendini yere atarak bayılma numarası yaptı. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çeşitli noktalarda denetim yaptı. Tarihi Maraş Kalesi çevresinde denetim gerçekleştiren ekipler, Abdullah. B'nin kullandığı ve ters istikametten seyrettiği motosikleti durdurdu.

Durdurulan ve ehliyeti istenen motosiklet sürücüsü bir anda kendisini yere bıraktı.

Polis ekiplerince 112 sağlık görevlileri çağrılarak sürücüye müdahale edildi. Yapılan kontrolde sürücünün herhangi bir hastalığının olmadığı ve baygınlık numarası yaptığı ortaya çıktı. Sürücüye ise cezai işlem uygulandı.

Son dakika haberleri! Ehliyet isteyen polise bayılma numarası yaptı
Son dakika haberleri! Ehliyet isteyen polise bayılma numarası yaptı
Son dakika haberleri! Ehliyet isteyen polise bayılma numarası yaptı
Son dakika haberleri! Ehliyet isteyen polise bayılma numarası yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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