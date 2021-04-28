Son dakika haber | Eğlence mekanı baskınında yakalandı, kamerayı görünce böyle poz verdi
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Son dakika haber | Eğlence mekanı baskınında yakalandı, kamerayı görünce böyle poz verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: İzmir'in Çiğli ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanına polis tarafından baskın düzenlendi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanına polis tarafından baskın düzenlendi. Bir müşteri baskın esnasında karşısında gördüğü kameraya poz verirken, eğlence mekanı sahibine ve müşterilere toplam 177 bin 263 lira para cezası kesildi.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle Eski Havaalanı Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanına baskın düzenlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanının açık olduğuna yönelik gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, mekanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Bir süre sonra içeriye giren ekipler, tek tek müşterilerin kimlik sorgularını gerçekleştirdi. İçeri de bulunan 27 kişiye sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 142 bin 263 lira, ayrıca iş yeri sahibine de 35 bin lira para cezası kesildi.

Kendisini çeken kameraya poz verdi

Polis ekipleri mekan içerisinde ve dışarıda işlemlerini sürdürürken, bazı müşteriler görüntü alan gazeteciye tepki gösterirdi. Müşterilerden birisi ise kendisini kayda alan kameraya poz verirken, durumu fark eden diğer şahıslar ise olaya gülerek tepki gösterdi.

Eğlence mekanına daha öncede baskın yapılmış

Ayrıca, 3 Nisan'da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin, aynı mekana baskın düzenlediği ve içeride bulunan 22 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 69 bin 960 lira, içlerinden 2 kişiye ise ayrıca kapalı ortamda tütün içmekten dolayı 300 lira olmak üzere toplamda 70 bin 260 lira para cezası kesildiği öğrenildi. - İZMİR

Son dakika haber | Eğlence mekanı baskınında yakalandı, kamerayı görünce böyle poz verdi
Son dakika haber | Eğlence mekanı baskınında yakalandı, kamerayı görünce böyle poz verdi
Son dakika haber | Eğlence mekanı baskınında yakalandı, kamerayı görünce böyle poz verdi
Son dakika haber | Eğlence mekanı baskınında yakalandı, kamerayı görünce böyle poz verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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