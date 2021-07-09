Eğirdir'de araç kanala uçtu: 2 ölü, 6 yaralı
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Eğirdir'de araç kanala uçtu: 2 ölü, 6 yaralı

Eğirdir'de araç kanala uçtu: 2 ölü, 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yabancı uyruklu vatandaşların bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yabancı uyruklu vatandaşların bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu. Kazada 1 bebek ile 1 çocuk hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Eğirdir ilçesi Sarıidris - Konya yolu güzergahında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Suriye uyruklu 8 kişinin bulunduğu Y.A.U. (25) yönetimindeki 32 MA 0757 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfezlerin içerisindeki kanala uçtu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 7 yaşındaki Menar Al Hamed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan diğer 7 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 10 günlük olduğu öğrenilen Mira Al Hamed de doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanede kurtarılamadı.

Kazada yaralanan 6 kişinin ise Isparta Şehir Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

(Emel Turan Kartal/İHA)

Eğirdir'de araç kanala uçtu: 2 ölü, 6 yaralı
Eğirdir'de araç kanala uçtu: 2 ölü, 6 yaralı
Eğirdir'de araç kanala uçtu: 2 ölü, 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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