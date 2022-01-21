Son dakika haberleri! Edremit'te şehitlerin isimleri gururla yaşatılıyor

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatları ile Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi'nin koordinesinde ilçedeki 5 parka şehitlerin isimleri verildi.

Altınoluk'ta Şehit Jandarma Ferhat Çiftçi, Kadıköy'de Şehit Polis Gökhan Kıncak, Bostancı'da Şehit Er Naim Özkan, Altınkum'da Şehit Jandarma Ali Çakır ve Cennetayağı'nda Şehit Polis Abdulkadir Güngör'ün isimlerinin verildiği parkların peyzaj düzenlemelerinin tamamlandığını belirten Başkan Yardımcısı Çelebi, bu topraklar uğruna gözünü kırpmadan canını veren şehitlerin isimlerinin Edremit'te her zaman onur ve gururla yaşatılacağını ifade etti. - BALIKESİR