Son dakika haberleri! Edremit'te şehitlerin isimleri gururla yaşatılıyor - Haberler
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Son dakika haberleri! Edremit'te şehitlerin isimleri gururla yaşatılıyor

Son dakika haberleri! Edremit'te şehitlerin isimleri gururla yaşatılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberi... Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatları ile Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi'nin koordinesinde ilçedeki 5 parka şehitlerin isimleri verildi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatları ile Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi'nin koordinesinde ilçedeki 5 parka şehitlerin isimleri verildi.

Altınoluk'ta Şehit Jandarma Ferhat Çiftçi, Kadıköy'de Şehit Polis Gökhan Kıncak, Bostancı'da Şehit Er Naim Özkan, Altınkum'da Şehit Jandarma Ali Çakır ve Cennetayağı'nda Şehit Polis Abdulkadir Güngör'ün isimlerinin verildiği parkların peyzaj düzenlemelerinin tamamlandığını belirten Başkan Yardımcısı Çelebi, bu topraklar uğruna gözünü kırpmadan canını veren şehitlerin isimlerinin Edremit'te her zaman onur ve gururla yaşatılacağını ifade etti. - BALIKESİR

Son dakika haberleri! Edremit'te şehitlerin isimleri gururla yaşatılıyor

Son dakika haberleri! Edremit'te şehitlerin isimleri gururla yaşatılıyor

Son dakika haberleri! Edremit'te şehitlerin isimleri gururla yaşatılıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Selman Hasan Arslan, Edremit, Çelebi, Şehit, Yerel, Haber

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