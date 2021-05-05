Son dakika haberleri: Edirne'de Kakava Ateşi sessiz sedasız yandı

Son dakika haberi... UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nin simgesi Geleneksel Kakava Ateşi, pandemi nedeniyle bu yıl da sembolik olarak yakıldı.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nin simgesi Geleneksel Kakava Ateşi, pandemi nedeniyle bu yıl da sembolik olarak yakıldı.

Roman kültüründe önemli bir yere sahip olan ve Edirne'de 5-6 Mayıs tarihlerinde çok sayıda kişinin katılımıyla kutlanan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri Ateşi bu yıl da koranavirüs tedbirleri kapsamında sembolik olarak yakıldı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi mevkiinde bir araya gelen Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Çeribaşı Fikri Ocak temsili Kakava Ateşi'ni birlikte yaktı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl da ateşi temsili olarak yaktıklarını ve geleneği sürdürdüklerini belirtti.

Kakava Şenlikleri, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alıyor ve pandemi öncesinde, her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde binlerce yerli ve yabancı turistin katılımıyla Edirne'de yakılıyordu.

Öte yandan, bu yıl temsili ateşin yakılması organizasyonu basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı