Son dakika haberleri! Düzce'de orman yangını: 4 hektar alan kül oldu Son dakika haberine göre Düzce'de orman yangını: 4 hektar alan kül oldu Orman yangını drone destekli müdahale Orman yangını havadan görüntülendi Düzce Bahçeşehir bölgesi Kent Ormanı mevkiinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Düzce'de orman yangını: 4 hektar alan kül oldu

Orman yangını drone destekli müdahale

Orman yangını havadan görüntülendi

DÜZCE - Düzce Bahçeşehir bölgesi Kent Ormanı mevkiinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. 4 hektarlık alan alev alev yanarken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangına müdahale edilirken drone ile yönlendirme yapıldı. Orman yangını havadan da görüntülendi.

Yangın, Düzce Bahçeşehir bölgesi Kent Ormanı mevkisinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Demetevler Mahallesi Kent ormanı bölgesinde bulunan alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisi ile kısa büyüdü. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen İtfaiyeye haber verdi. 4 hektarlık alanı küle çeviren yangını söndürebilmek için bölgeye Düzce, Beyköy, Kaynaşlı ve Gölyaka Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Düzce ve Bolu Orman İşletme Müdürlüğü arasözleri uzun uğraş verdi. Ekiplerce müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken, bölgede Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer'de incelemelerde bulundu. Protokol üyeleri yangının çıktığı bazı bölgelerde yangını söndürebilmek için çalıların yardımı ile alevlere müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapılıyor. Orman yangını drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA