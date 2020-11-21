Son dakika haberleri... Düzce'de 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Düzce'de 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

21.11.2020 16:27 | Son Güncelleme: 21.11.2020 16:36
Son dakika haberleri... Düzce'de 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberi... DÜZCE (İHA) – Düzce Nusrettin Mahallesi'nde bir binanın 4. katındaki balkondan düşen 9 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak kalırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DÜZCE (İHA) – Düzce Nusrettin Mahallesi'nde bir binanın 4. katındaki balkondan düşen 9 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak kalırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile ise sinir krizleri geçirdi.

Olay, Düzce Nusrettin Mahallesi Doğu Çıkmazı Ergün apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nusrettin Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Ergün apartmanında balkonda oyun oynayan yabancı uyruklu 9 yaşındaki Muad Taha Ahmet, bir anlık dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ahmet, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı.

Çocuklarının yüksekten düştüğü haberini alarak bölgeye gelen aile ise sinir krizleri geçirdi. Çocuğun babası dakikalarca çocuğunun ismini haykırırken, ambulansın arka kapısını açarak çocuğuna son kez ambulans kapısından baktı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki Muad Yaha Ahmet doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Son dakika haberleri... Düzce'de 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Düzce'de 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Düzce'de 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Düzce'de 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Düzce'de 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Düzce'de 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Düzce'de 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Düzce'de 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Düzce'de 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Düzce'de 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Düzce'de 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Düzce'de 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Düzce'de 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Düzce'de 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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