Son dakika haberleri: Dokunulmazlığı kaldırılan Tuma Çelik'ten kan ve doku örneği alındı

Son dakika haberleri: HAKKINDAKİ 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' suçlaması nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılan bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, soruşturma kapsamında kan ve doku örneği alındı.

HAKKINDAKİ 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' suçlaması nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılan bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, soruşturma kapsamında kan ve doku örneği alındı.

Mardin Midyat'ta 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, Süryani derneğinde tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke düzenlenmiş ve TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Olayın ardından HDP'den ihraç edilen Çelik'e savcılık tarafından yurt dışı yasağı konuldu. Çelik'in dosyası dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından tekrar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçen hafta emniyete yazı yazılarak, Çelik'in kan ve doku örneğinin alınması istendi. Polis gözetiminde Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülen Çelik'in kan ve doku örnekleri alındığı, bu örneklerin mağdurdan alınan örneklerle karşılaştırılacağı öğrenildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Öte yandan dokunulmazlığının kalkmasının ardından Çelik'in adli makamlarca ilk defa ifadesinin alındığı öğrenildi. Soruşturmayı yürüten Başsavcı Vekiline ifade veren Çelik'in, daha önce TBMM'de araştırma komisyonuna ifade verdiğini belirterek, bu ifadeleri tekrarladığını ve suçlamaları kabul etmediğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı