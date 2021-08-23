Son dakika haberleri... Doktor Güliz, kanserden hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Doktor Güliz, kanserden hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Doktor Güliz, kanserden hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Fatih Devlet Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Güliz Bayram (46), uzun süredir tedavi gördüğü kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Fatih Devlet Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Güliz Bayram (46), uzun süredir tedavi gördüğü kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Güliz Bayram, uzun süredir meme kanseri tedavisi görüyordu. Son dönemlerde durumu kötüleşen Bayram, tedavi gördüğü hastanedeki meslektaşlarının tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Uzman Doktor Güliz Bayram'ın vefatı, çalıştığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin sosyal medya hesabından yayınlanan mesajla duyuruldu. Mesajda, "Hastanemizde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmakta olan Uzman Doktor Güliz Bayram, uzun süredir tedavi gördüğü hastalığına yenik düşerek vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, mesai arkadaşlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Tüm sağlık camiamızın başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.


Son dakika haberleri... Doktor Güliz, kanserden hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Polat

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