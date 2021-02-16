DHA İSTANBUL -DOĞAN CÜCELOĞLU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU (1)
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DHA İSTANBUL -DOĞAN CÜCELOĞLU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU (1)

16.02.2021 16:16 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:19
DHA İSTANBUL -DOĞAN CÜCELOĞLU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU (1)

ÜNLÜ psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş'ta yaşadığı dairede ölü bulundu.

ÜNLÜ psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş'ta yaşadığı dairede ölü bulundu. 

83 yaşındaki Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş Akatlar'daki evinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis incelemelerde bulundu. Cüceloğlu'nun ölüm nedenine dair henüz açıklama yapılmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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