Son dakika haberleri... Doğa harikası Karagöl ziyaretçilerini ağırlıyor
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Son dakika haberleri... Doğa harikası Karagöl ziyaretçilerini ağırlıyor

Son dakika haberi: ARTVİN'in Şavşat ilçesindeki Sahara Milli Park'ında yer alan Karagöl, doğal güzelliğiyle ilgi görüyor.

Son dakika haberleri... Doğa harikası Karagöl ziyaretçilerini ağırlıyor
18.07.2020 08:30 | Son Güncelleme: 18.07.2020 08:33

ARTVİN'in Şavşat ilçesindeki Sahara Milli Park'ında yer alan Karagöl, doğal güzelliğiyle ilgi görüyor. Göl, koronavirüs salgını sonrası başlayan turizm hareketliğinde en çok ziyaret edilen yerlerden oldu.

'Sakin Şehir' unvanına sahip Şavşat'a 25 kilometre uzaklıktaki Sahara Milli Park'ında yer alan Karagöl, ziyarete açıldı. Doğal güzelliği ile ilgi gören göl, misafirlerini ağırlıyor. Göl, koronavirüs salgını sonrası başlayan turizm hareketliğinde en çok ziyaret edilen yerlerden oldu. Şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği göl, ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görüntüsü ile ziyaretçilerini görsel şölen sunuyor. Gölde açıldıkları kayıkla gezintiye çıkanlar, anın tadını çıkarıyor.

'PANDEMİDE DOĞANIN KIYMETİNİ ANLADIK'Karagöl'e gezmeye gelen Ceylan Arslan, "Üç ay evdeydik, çok zor bir süreçti bizim için. Artık yeşili görünce koşup ağaçlara sarılmak istiyorum. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz, hep doğayla iç içe oluruz. Karagöl çok güzel, ilk defa geldim. İnşallah böyle yerlerin kıymetini biliriz. Evlerdeyken çok zor oldu, sağlığımız yerindeydi çok şükür ama istediğimiz hiçbir şeyi yapamıyorduk.  O yüzden şu an mutluyum. Anın tadını çıkartıyorum" dedi.Kadir Yılmaz da "Burayı daha önce görmemiştik. Çocuklarla birlikte geldik. Karagöl çok güzel, inşallah doğası bozulmaz. Böyle bakir kalsın, yolunu da güzelleştirmesinler, doğal kalsın. Çocuklara biraz miras bırakalım, her yeri tahrip etmeyelim. Pandemi sürecinde doğanın kıymetini daha iyi anladık" diye konuştu.Orçun Hakverdi ise, "Ben Adanalıyım. Artvin'de okuyorum. Buralar Adana tarafından gelince daha bir güzel. Arkadaşlarımla uzun zaman sonra hep beraber bir gezi organize ettik. Bugün de hava çok güzel. Yeşil doğanın tadını çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.  

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Kaynak: DHA

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