Son dakika haberleri! DİYARBAKIR Vakaların arttığı 5 kentten Diyarbakır'da manzara aynı
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Son dakika haberleri! DİYARBAKIR Vakaların arttığı 5 kentten Diyarbakır'da manzara aynı

Gelen son dakika haberlerine göre Vakaların arttığı 5 kentten Diyarbakır'da manzara aynıDİYARBAKIR, koronavirüs vaka artışında ilk 5 kent arasında yer alırken, yoğunluğun yaşandığı bölgelerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması dikkat çekti.

23.08.2020 10:11 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:16

Vakaların arttığı 5 kentten Diyarbakır'da manzara aynı

DİYARBAKIR, koronavirüs vaka artışında ilk 5 kent arasında yer alırken, yoğunluğun yaşandığı bölgelerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka sayısında en çok artış yaşanan 5 ilden biri olarak açıkladığı Diyarbakır'da alınan önlem ve uyarılara rağmen hasta sayısındaki artış devam ediyor. Vaka sayılarındaki artışın nedenleri arasında ilk sıralarda maske takılmaması ya da yanlış takılması, düğünlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ve taziye geleneğinin sürdürülmesi gelirken, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan bu yana kentte yapılan denetimlerde, 9 binden fazla kişiye yaklaşık 11 milyon TL ceza kesildi. Hafta sonu olması ve sıcaklık nedeniyle kent genelinde bir hareketlilik gözlenmezken, Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde vatandaşların çoğunun maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü.

'KOLUNA SAAT TAKACAĞINA MASKE TAKIYOR'

Çarşı merkezine alışveriş için gelen Behzat Aktaş, yanlış maske kullanımına dikkat çekerek, "Bazı arkadaşlar koluna saat takacağına maske takıyorlar. Bunun yerine yüzlerine taksalar hiç olmazsa ben de kurtulurum, karşıdaki insan da kurtulur, onun akrabası da kurtulur. Diyarbakır ilk 5 il arasında ama patlama yapmak üzere. Bizim önlemimiz, bizim elimizdedir. İnsanoğlunun yapamayacağı bir şey yok" dedi.

'MASKEYİ AKSESUAR OLARAK KULLANIYORLAR'

Sur ilçesinin tarihi yerlerini görmeye gelen Hasan Gürkan ise insanların çoğunun artık maskeyi aksesuar olarak kullandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kollarına takıyorlar, başka şekilde kullanıyorlar. Bu da koronavirüs vakalarının artmasına neden oluyor. Vatandaşlar doğru ve düzenli bir şekilde maske takarlarsa salgının üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Ben dışarıya kesinlikle maskesiz çıkmıyorum. Hangi ortamda olursam olayım maskem sürekli ağzımda geziyorum. Yanımda kolonya bulunduruyorum genellikle. Kendimi o şekilde dezenfekte ediyorum. Diyarbakır halkı da bu şekilde duyarlı olursa, bu salgının üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Benim düşüncelerim bu yönde. Vatandaş da buna dikkat ederse hep beraber el birliğiyle bu salgının üstesinden gelebiliriz."

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Son dakika haberleri! DİYARBAKIR Vakaların arttığı 5 kentten Diyarbakır'da manzara aynı

Kaynak: DHA

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