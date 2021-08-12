Son dakika haberleri | Diyarbakır'da mera kavgası: 1 ölü
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Son dakika haberleri | Diyarbakır'da mera kavgası: 1 ölü

Son dakika haberleri | Diyarbakır'da mera kavgası: 1 ölü
Demirören Haber Ajansı / Esat Taştekin - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde iki aile arasında mera yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde iki aile arasında mera yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Olay, öğle saatlerinde Dicle ilçesinin kırsal Halefan Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında mera yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Erdal Kaçar (46) vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaçar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Esat Taştekin

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