Bombalı araçla eylem hazırlığında olan terörist, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı
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Bombalı araçla eylem hazırlığında olan terörist, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da bombalı araçla eylem hazırlığındaki terörist, polis ekiplerinin çalışması sonucu engellendi. Kaçmaya çalışan terörist yakalanarak gözaltına alınırken, patlayıcının uzmanlar tarafından imha edildiği görüntüler kameraya yansıdı.

Akşam saatlerinde Diyarbakır kent merkezinde meydana gelen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan istihbarat çalışması sonucu bombalı araçla eylem hazırlığında olan terörist tespit edildi. Polis ekipleri, yaptıkları teknik takip sonucu, teröristin kullandığı aracı Diyarbakır Havalimanı ve 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nın bulunduğu bağlantı yolunda durdurdu.

Bombalı araçla eylem hazırlığında olan terörist, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı

KAÇMA GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Terörist, kullandığı araç durdurduktan sonra çanta içerisindeki el yapımı patlayıcıyla kaçma girişiminde bulundu. Bu sırada güvenlik güçlerinin teslim ol çağrısına rağmen terörist, elindeki çantayı atarak kaçmaya çalıştı. Yapılan girişimin ardındın terörist yakalanıp, gözaltına alındı.

Bombalı araçla eylem hazırlığında olan terörist, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı

EL YAPIMI PATLAYICI İMHA EDİLİ

Polis ekipleri, teröristin kaçarken attığı çantayı incelemeye aldı. Olası bomba şüphesi nedeniyle olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, caddeyi trafiğe kapatırken, çantayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler, çantada el yapımı patlayıcı olduğunu belirledi. Patlayıcı, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edildi. Patlayıcının imha anı ise kameraya yansıdı.

Bombalı araçla eylem hazırlığında olan terörist, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı
Bombalı araçla eylem hazırlığında olan terörist, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan

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