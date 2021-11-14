Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Bylock Çalışma Grubu'nca yapılan analiz sonucu bir örgüt mensubu ID numarasından deşifre edildi.

Söz konusu kişinin Dışişleri Bakanlığında aktif görev yaptığının anlaşılmasının ardından Kom Daire Başkanlığı, bu bilgiyi Ankara Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Ekiplerin çalışması sonucu şüphelinin 54 kişinin bulunduğu "Pazarlamacılar" isimli ByLock grubuna üye olduğu ortaya çıkarıldı.

Yapılan çalışmada kimliklerinin belirlenmesinde güçlük çekilen 5 ByLock hattı kullanıcısı üzerinde yoğunlaşıldı.

ByLock hatlarının profil ve yazışma içeriklerini analiz eden ekipler ilginç verilere ulaştı.

ullanıcıların tamamına yakınının, "La Casa de Papel" dizisindeki karakterler gibi rumuz olarak ülke başkentleri ya da başkentlerinden sonra en çok meşhur şehrinin ismini tercih ettiğini belirledi.

Şahısların Dışiişleri Bakanlığı'nda görevli olabileceği şüphesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "Pazarlamacılar" isimli gruptaki ByLock kullanıcıları tek tek deşifre edildi.

Zanlıların "daimi temsilcilik müsteşarı", "ataşe", "başkatip" ve "katip" gibi meslek grubundan yer aldıkları belirlendi.

Ankara merkezli operasyonlarda yakalanan ByLock kullanıcıları hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapıldı.