Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı 2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Haberler
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Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı 2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AA / Adem Balta - Haberler | Politika
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı 2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Son dakika haberine göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

BİNGÖL (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Komisyonda Dışişleri Bakanlığının yanı sıra Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumunun kesin hesap ve bütçesi ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) Sayıştay Raporu da görüşülecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığın bütçe sunumuna başladı.

AA / Adem Balta - Son Dakika Haberleri
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