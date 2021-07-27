Son dakika haberleri | Direksiyon başında kalp krizi geçirip, kaza yapan sürücü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Direksiyon başında kalp krizi geçirip, kaza yapan sürücü öldü

Son dakika haberleri | Direksiyon başında kalp krizi geçirip, kaza yapan sürücü öldü
Demirören Haber Ajansı / Halim Akca - Haberler | Güncel

Son dakika haber: BURDUR'un Bucak ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren Recep Özcan (61), önce okul duvarına daha sonra park halindeki hafif ticari araca çarparak durdu.

BURDUR'un Bucak ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren Recep Özcan (61), önce okul duvarına daha sonra park halindeki hafif ticari araca çarparak durdu. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak, hastaneye götürdüğü Özcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Pazar Mahallesi Ramazan Selen Bulvarı'nda meydana geldi. Recep Özcan yönetimindeki 15 AP 270 plakalı otomobil seyir halindeyken, önce eski okul bahçesi duvarına daha sonra da park halindeki 15 AAS 143 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu. Kazayı görenler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, otomobilden yaralı çıkardıkları Özcan'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Sağlık ekipleri, Özcan'a kalp masajı yaptı. Ambulansa alınan ve kalp mesajı yapılarak Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Recep Özcan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Recep Özcan'ın, seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu aracın kontrolünden çıktığı kaybettiği ve kazanın meydana geldiği belirtildi.   


Son dakika haberleri | Direksiyon başında kalp krizi geçirip, kaza yapan sürücü öldü
Son dakika haberleri | Direksiyon başında kalp krizi geçirip, kaza yapan sürücü öldü
Son dakika haberleri | Direksiyon başında kalp krizi geçirip, kaza yapan sürücü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halim Akca

Kocaeli'nde trajikomik hikaye...Yaşarken helvasını yedi
Kocaeli'nde trajikomik hikaye...Yaşarken helvasını yedi
OĞLUNUN CENAZESİNİ GÖRÜNCE, GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ
OĞLUNUN CENAZESİNİ GÖRÜNCE, GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Ece Erken Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Muslera Metin Oktay Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Direksiyon başında kalp krizi geçirip, kaza yapan sürücü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 10:21:21. #1.16#

title