Son dakika haberleri | Dikili-Salihler'de çıkan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haberleri | Dikili-Salihler'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri | Dikili-Salihler'de çıkan yangın kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: İzmir'in Dikili ilçesi Salihler mevkiinde çıkan arazi yangını kontrol altına alındı.

İzmir'in Dikili ilçesi Salihler mevkiinde çıkan arazi yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Salihler altı mevkiinde yol kenarındaki ağaçlık bir alanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Birçok ağacın küle döndüğü yangına; İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Dikili Belediyesi ekipleri müdahale ederken, yangın mahallinde çok sayıda jandarma ve polis de görev aldı.

Vatandaşların el birliğiyle alevlerle mücadele edip söndürülmesi için çabaladığı yangınla ilgili Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Yangının E-87 karayolunda seyreden bir araçtan sorumsuzca atılan sönmemiş bir sigara izmariti nedeniyle çıktığını sanıyoruz. Ama yoğun çalışmaların ardından çok şükür yangın kontrol altına alındı" dedi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri | Dikili-Salihler'de çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberleri | Dikili-Salihler'de çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberleri | Dikili-Salihler'de çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberleri | Dikili-Salihler'de çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberleri | Dikili-Salihler'de çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberleri | Dikili-Salihler'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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