Son dakika haberleri | DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı Gelen son dakika haberlerine göre ÖSYM, 2020-DGS Temel Soru Kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlandığını açıkladı.

ÖSYM, 2020-DGS Temel Soru Kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlandığını açıkladı. Hafta sonu Türkiye genelinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanan Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) temel soru kitapçığı ve aday cevap anahtarının belirli bir kısmının https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldığı duyuruldu. Sınava giren adaylar Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle internet sitesi üzerinden erişebilecek. (Emin Kuvat/İHA) Kaynak: İHA