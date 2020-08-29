Son dakika haberleri... Dernekteki çatışmada yaralananlardan biri hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Dernekteki çatışmada yaralananlardan biri hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre - Dernekteki çatışmada yaralananlardan biri hayatını kaybetti Gaziantep'te, gece saatlerinde bir derneğin lokalinde çıkan silahlı çatışmada yaralananlardan biri hayatını kaybetti.

29.08.2020 14:38 | Son Güncelleme: 29.08.2020 14:43

- Dernekteki çatışmada yaralananlardan biri hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te, gece saatlerinde bir derneğin lokalinde çıkan silahlı çatışmada yaralananlardan biri hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi havaalanı yolu üzerindeki bir derneğin lokalinde meydana geldi. İddiaya göre, dernek lokalinin lokanta kısmında yemek yiyen iki grup, bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. İki grubun tartışması kısa sürede büyüyünce silahlar kullanıldı. Karşılıklı silahların sıkıldığı olay sonucu 6 kişi ayaklarından vurularak yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Yaşanan olayda yaralananlardan Abdulkadir A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Abdulkadir A.'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü belirtildi.

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Son dakika haberleri... Dernekteki çatışmada yaralananlardan biri hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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