Son dakika haberleri: Derik'te 4'ü çocuk 7 kişi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı, o anlar kamerada

KIZILTEPE, MARDİN (DHA) - MARDİN'in Derik ilçesinde okuldan dönen 4 öğrenci ile 3 kişi sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı. Yaralılar, Derik, Kızıltepe ve Mardin'deki hastanelerde tedaviye alındı. Köpeklerin saldırı anı bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Kübra (21), Mülkiye Ölçer (45), Abdullah Çakı (5), Ali Osman Karabat (10), Resul Yıldız (11), Mehmet Yıldız (14) ve Ergül Esen (35) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Mahallelinin müdahalesiyle köpekler uzaklaşırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Derik, Kızıltepe ve Mardin'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Belediyenin destek biriminin yetkilileri ise saldırıda bulunan sokak köpeklerinden birini yakalayıp, Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na gönderdiklerini söyledi.