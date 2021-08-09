Son dakika haberleri: Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı

Son dakika haberi: Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yakalanmasına yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda 2 bin 24 sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ile çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazırlanmış uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu