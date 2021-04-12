Son dakika haberleri: Denizli'de kamyonetin beton duvara çarpması sonucu bir kişi öldü bir kişi yaralandı
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Son dakika haberleri: Denizli'de kamyonetin beton duvara çarpması sonucu bir kişi öldü bir kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Denizli'de kamyonetin beton duvara çarpması sonucu bir kişi öldü bir kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kamyonetin beton bahçe duvarına çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi, yanındaki kadın ağır yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kamyonetin beton bahçe duvarına çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi, yanındaki kadın ağır yaralandı.

Özay Ertekin'in (25) kullandığı 20 ABE 275 plakalı kamyonet, Bahçelievler Mahallesi 4004 Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki taşa, ardından da 5 metre ileride bulunan hobi bahçesinin beton duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil duvar ile kaldırımdaki elektrik panosuna yan şekilde durdu.

Çevredekiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri kamyonet içinde sıkışan sürücü Ertekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Araç içinde bulunan ve ağır yaralandığı öğrenilen Rabia Sena Aksoy Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çekici yardımıyla duvardan indirilen araçta bulunan Ertekin'in cenazesi itfaiye ekiplerince çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde yoldan gelen kamyonetin önce taşa ardından da havalanarak duvara çarptığı görülüyor.

Öte yandan hayatını kaybeden ve Ertekin'in babası olduğu belirtilen kişiyi, yakınları teskin etmeye çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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