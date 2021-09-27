Son dakika haberleri! Denizli'de 362 sikke ele geçirildi: 1 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri! Denizli'de 362 sikke ele geçirildi: 1 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Denizli'de 362 sikke ele geçirildi: 1 gözaltı

Son dakika haberler... DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 362 sikke ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 362 sikke ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Pamukkale'de tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, tarihi eser satmaya çalıştığı ileri sürülen B.K.'ye ait eve bu sabah operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, çeşitli dönemlere ait 362 sikke ele geçirildi. Sikkeler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan B.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Son Dakika Haberleri
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