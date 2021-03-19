Son dakika haber | DENİZLİ Denizli Barosu avukatları, öldürülen meslektaşları Ersin Arslan için duruşmalara katılmadı
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Son dakika haber | DENİZLİ Denizli Barosu avukatları, öldürülen meslektaşları Ersin Arslan için duruşmalara katılmadı

19.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:58

Son dakika haberi: Denizli Barosu avukatları, öldürülen meslektaşları Ersin Arslan için duruşmalara katılmadıDENİZLİ Barosu avukatları, meslektaşı Ersin Arslan'ın Kocaeli'nin Gebze ilçesinde icra için gittiği evde öldürülmesine tepki göstermek için 'tutuklu, çocuk yargılamaları ve aciliyet' gerektiren...

Denizli Barosu avukatları, öldürülen meslektaşları Ersin Arslan için duruşmalara katılmadı

DENİZLİ Barosu avukatları, meslektaşı Ersin Arslan'ın Kocaeli'nin Gebze ilçesinde icra için gittiği evde öldürülmesine tepki göstermek için 'tutuklu, çocuk yargılamaları ve aciliyet' gerektiren durumlar dışındaki duruşmalara katılmadı. Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan, avukatların yüreğinin yandığını belirterek, "Bu ilk değildi maalesef, son olsun istiyoruz" dedi.

Denizli Barosu avukatları, İstanbul Barosu avukatlarından Ersin Asrlan'ın icra memurlarıyla haciz işlemi için gittiği evde tabancayla vurularak, öldürülmesini bugün duruşmalara girmeyerek, protesto etti. Avukatlar, 'tutuklu, çocuk yargılamaları ve aciliyet' gerektiren durumlar dışındaki duruşmalara katılmadı.

Denizli Adliyesi önünde açıklama yapan Baro Başkanı Müjdat İlhan, genç bir meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Yaşanan cinayetlerin son bulmasını temenni eden İlhan, "Avukatlar olarak yüreğimiz yanıyor. Maalesef avukatlık görevini yaparken Ersin kardeşimizi bir hain saldırı sonucu kaybettik. Bu ilk değildi maalesef, son olsun istiyoruz. Henüz 26 yaşında, mesleğe başlayalı 2 yıl bile olmamış. Çok basit çözülebilecek bir tartışma sonunda silaha sarılan katilin tetiği çekmesiyle hayatını kaybetti. Denizli Barosu olarak bu konudaki tavrımızı ortaya koymak istedik. Bir farkındalık yaratmak ve ölümlere 'dur' demek adına bugün Denizli Barosu olarak tüm meslektaşlarımıza çağrı yaptık. Tutuklusu olan dosyalar, çocuk mahkemesinde olan dosyalar ve mesleğimiz gereği acil yapılması gereken işler dışındaki duruşmalara katılmama çağrısında bulunduk. Arkadaşlarımız da bu konuda bize gereken desteği verdi. Genç kardeşimizi geri getirme şansımız olmayacak ama en azından meslektaşlar olarak, bir arada durmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmış olacağız" dedi.

Yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunma makamına yönelen saldırılara dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak istediklerini söyleyen İlhan, "Avukatlar olayın tarafı değildir. Olayda avukatı kişiselleştirilerek cezalandırmak isteyenler cehaletin birer örneğini göstermektedir. Bunun toplum tarafından doğru algılanması gerekmektedir. Avukatlar olayların tarafı ya da sebebi değildir. Bizler vatandaşların mevcut yürürlükteki yasalarda hakkını alması için gereğini yapan mesleğin mensuplarıyız. Bu konuşa vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini istiyoruz" diye konuştu.

Son dakika haber | DENİZLİ Denizli Barosu avukatları, öldürülen meslektaşları Ersin Arslan için duruşmalara katılmadı
Son dakika haber | DENİZLİ Denizli Barosu avukatları, öldürülen meslektaşları Ersin Arslan için duruşmalara katılmadı
Son dakika haber | DENİZLİ Denizli Barosu avukatları, öldürülen meslektaşları Ersin Arslan için duruşmalara katılmadı
Son dakika haber | DENİZLİ Denizli Barosu avukatları, öldürülen meslektaşları Ersin Arslan için duruşmalara katılmadı
Son dakika haber | DENİZLİ Denizli Barosu avukatları, öldürülen meslektaşları Ersin Arslan için duruşmalara katılmadı
Son dakika haber | DENİZLİ Denizli Barosu avukatları, öldürülen meslektaşları Ersin Arslan için duruşmalara katılmadı
Son dakika haber | DENİZLİ Denizli Barosu avukatları, öldürülen meslektaşları Ersin Arslan için duruşmalara katılmadı
Son dakika haber | DENİZLİ Denizli Barosu avukatları, öldürülen meslektaşları Ersin Arslan için duruşmalara katılmadı
Son dakika haber | DENİZLİ Denizli Barosu avukatları, öldürülen meslektaşları Ersin Arslan için duruşmalara katılmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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