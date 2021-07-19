Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize girdikten sonra kızarıklık ve kaşıntı şikayeti yaşayan 32 vatandaş hastaneye başvururken, kaymakamlık bölgede denize girmeyi de kısa süreliğine yasakladı.

Karasu sahilinde denize girenlerin vücutlarında kaşıntılar başladı. Bir süre sonra bazı kişilerin vücutlarında kaşınmaya bağlı kızarıklar oluştu.

32 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine sahile gelen 112 Acil ekipleri, bazı kişileri hastaneye götürürken, bazıları da kendi araçlarıyla hastaneye gitti. 32 kişi aynı şikayetlerle Karasu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

CANKURTARANLAR VATANDAŞLARI TEK TEK SUDAN ÇIKARDI

Yaşanan şikayetler artınca Karasu Kaymakamlığı denize girmeyi yasakladı. Karar doğrultusunda suda müsilaj, mikrop ve bakteri olma ihtimaline karşı yaklaşık 80 cankurtaran sahili gezerek vatandaşları sudan tek tek çıkardı.İlerleyen saatlerde yeniden denize girilmesine izin verildi.

DENİZDEN NUMUNE ALINDI

Kaşınmanın nedenini belirlemek için deniz suyundan numune alınacağı belirtilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Hastaneye gidenler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan