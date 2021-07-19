Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı

Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Haberler | Yaşam

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize girdikten sonra kızarıklık ve kaşıntı şikayeti yaşayan 32 vatandaş hastaneye başvururken, kaymakamlık bölgede denize girmeyi de kısa süreliğine yasakladı.

Karasu sahilinde denize girenlerin vücutlarında kaşıntılar başladı. Bir süre sonra bazı kişilerin vücutlarında kaşınmaya bağlı kızarıklar oluştu.

32 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine sahile gelen 112 Acil ekipleri, bazı kişileri hastaneye götürürken, bazıları da kendi araçlarıyla hastaneye gitti. 32 kişi aynı şikayetlerle Karasu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

CANKURTARANLAR VATANDAŞLARI TEK TEK SUDAN ÇIKARDI

Yaşanan şikayetler artınca Karasu Kaymakamlığı denize girmeyi yasakladı. Karar doğrultusunda suda müsilaj, mikrop ve bakteri olma ihtimaline karşı yaklaşık 80 cankurtaran sahili gezerek vatandaşları sudan tek tek çıkardı.İlerleyen saatlerde yeniden denize girilmesine izin verildi.

DENİZDEN NUMUNE ALINDI

Kaşınmanın nedenini belirlemek için deniz suyundan numune alınacağı belirtilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Hastaneye gidenler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı
Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı
Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı
Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı
Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı
Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Emre Altuğ Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Şahan Gökbakar
Spor Balotelli Burak Elmas Gökhan Gönül Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 22:02:07. #1.15#

title