Denizde parti yapılan tekneye polis baskını
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Denizde parti yapılan tekneye polis baskını

31.12.2020 22:25 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:29
Denizde parti yapılan tekneye polis baskını

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında tüm yurt genelinde yıl başı kutlamaları yasaklandı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında tüm yurt genelinde yıl başı kutlamaları yasaklandı. Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından İstanbul Boğazı'nda yapılan denetimlerde yılbaşı eğlencesi yaptığı tespit edilen 14 kişiye ceza kesildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde tüm yurtta yılbaşı eğlenceleri yasaklandı. Yasaklar kapsamında polis ekipleri tarafından hem karada hem de denizde denetimler yapılıyor. Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Boğazı'nda yapılan denetimlerde bir tekneye binenlerin yılbaşı eğlencesi yaptığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri tespit edildi. Ekipler tekneye yanaşarak 5'i mürettebat 14 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.

(FOTĞRAF)


- İstanbul
Denizde parti yapılan tekneye polis baskını
Denizde parti yapılan tekneye polis baskını
Denizde parti yapılan tekneye polis baskını
Denizde parti yapılan tekneye polis baskını
Denizde parti yapılan tekneye polis baskını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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