Son dakika haberleri! 'Dayak Yedim' ihbarı yaptı, evinde annesinin cesedi bulundu

AYDIN'IN Nazilli İlçesinde saldırıya uğrayarak darbelildiği iddiasıyla 112'ye ihbarda bulunan Mustafa Baytok (39), eve gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Anne Ayşe Baytok'tan (60) pazar gününden beri haber alamayan komşularının ihbarı üzerine ise eve giren polisler yaşlı kadının cesediyle karşılaşınca, oğlu Mustafa Baytok tedavi gördüğü hastanede cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle, Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. İddiaya göre, oğlu Mustafa Baytok tarafından sık sık darbedilen Ayşe Baytok'dan pazar gününden beri haber alamayan komşuları şüphe üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çilingirle açtırdığı kapıdan girdiğinde yaşlı kadının üzerinin çarşafla kapalı olduğu, yatakta hareketsiz bir şekilde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ayşe Baytok'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Ayşe Baytok'un cesedi otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyette sorgusu devam eden Mustafa Baytok'un cinayeti kabul etmediği bildirildi.