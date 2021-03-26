Son dakika haberleri: D-100 karayolunda korkutan yangın
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Son dakika haberleri: D-100 karayolunda korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: D-100 karayolunda korkutan yangın

Son dakika gelişmesine göre Silivri'de D-100 karayolunda seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Silivri'de D-100 karayolunda seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Alevlere teslim olan otomobil vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, D-100 karayolu Silivri Selimpaşa Gece Pazarı Mevkiinde seyir halindeki bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan otomobilin motor kısmında bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören sürücü, aracı kenara çekerek kendini aşağıya atıp yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın kısa sürede büyüyerek aracın motor kısmını kapladı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın yol üzerindeki diğer sürücülerinin yangın tüpüyle yaptığı müdahale sonrasında söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç üzerinde soğutma çalışması yaparken, araçta maddi hasar oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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