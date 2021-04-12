Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı
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Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de ortopedi bölümüne gelerek sırasız bir şekilde doktorun odasına giren Cumhuriyet savcısı, muayene talebini reddeden doktoru gözaltına aldırmak istedi. Olayla ilgili ifade veren doktor, "Sert bir şekilde içeri girerek onu muayene etmemi istedi. Takibini yapan hekime muayene olması gerektiğini, ayrıca odada başka hasta olduğunu söyledim. 'Seninle görüşeceğiz' diyerek beni tehdit etti" ifadelerine yer verdi.

Daha önce farklı bir doktorda muayene olan Osmaniye'de görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet B., bugün Osmaniye Devlet Hastanesi ortopedi bölümüne gelerek iddiaya göre Ortopedi Uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel'in odasına girdi.

İÇERİDE BAŞKA HASTA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Kendisinin savcı olduğunu söyleyen Mehmet B., doktordan kendisini muayene etmesini istedi. İçeride başka bir hasta olduğunu söyleyen Doktor Kemal Gökhan Günel, ayrıca Savcı Mehmet B.'ye daha önceki doktoruna kontrol olması gerektiğini, bu şekilde kendisini muayene edemeyeceğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı

DOKTORLAR SEFERBER OLDU

Bunun üzerine iddiaya göre Savcı Mehmet B., kendisini muayene etmeyen doktorun gözaltına alınması için polise talimat verdi. Olayın duyulması üzerine hastane yönetimi ve diğer doktorlar meslektaşlarının bu şekilde gözaltına alınmaması için Doktor Kemal Gökhan Günel'in odasının önüne gelerek gözaltı işlemine engel olmak istediler.

"BANA BAĞIRIP ÇAĞIRDI"

Daha sonra Doktor Kemal Gökhan Günel başka bir araçla Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne ifade vermeye gitti. Yaşadığı olayın tamamıyla savcının nüfuzunu kullanmak olduğunu belirten Doktor Kemal Gökhan Günel, "Hasta muayene ediyordum. Sert bir şekilde kapı çaldı, birdenbire içeri bir şahıs girdi. Kendisinin savcı olduğunu söyledi ve muayene etmemi istedi. Ben de içeride hasta varken bu şekilde muayene edemeyeceğimi bildirdim. Durumunu anlattı, sonra kontrolünün geldiğini söyledi. Ben de kendisine muayene ve tedavi olduğu ve kendisinin takibinin yapıldığı ilk hekimden muayene olması gerektiğini ilettim. Odamda bana bağırdı çağırdı. 'Şimdi senle görüşeceğiz, sen beni nasıl muayene etmezsin' dedi. Ben ve hemşirem odamdan çıktık. Bir süre sonra geri geldim. Hastalarım odanın önünde birikmiş şekilde duruyor. Odama girdiğimde savcı bey hala odadan gitmemiş. Sonra 'Ters kelepçe yapın emniyete götürün' şeklinde polise talimat vermiş. Hastaneye polisler geldi. Üstelik ben olay saatinde hastanede nöbetçi doktordum" dedi.

Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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