Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı üretim projelerinde rol alan ilaç sektörü yöneticileriyle görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı üretim projelerinde rol alan ilaç sektörü yöneticileriyle görüştü

Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" sonrasında bugün de yerli aşı üretim projelerinde görev alan araştırmacılarla çalışan ilaç sektörü yöneticileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" sonrasında bugün de yerli aşı üretim projelerinde görev alan araştırmacılarla çalışan ilaç sektörü yöneticileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantılarda Oktay, Nobel İlaç, Vetal AŞ, Cinnagen İlaç, Turgut İlaç ile Abdi İbrahim İlaç'ın yönetici kadrolarıyla görüştü.

Toplantılarda, yerli aşı çalışmalarında, Faz-1 aşamasında olan firmaların geldiği son durum ve seri üretime yönelik kapasiteleri ile ihtiyaç duydukları alanlarda gereken desteğe ilişkin konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı üretim projelerinde rol alan ilaç sektörü yöneticileriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı üretim projelerinde rol alan ilaç sektörü yöneticileriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı üretim projelerinde rol alan ilaç sektörü yöneticileriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı üretim projelerinde rol alan ilaç sektörü yöneticileriyle görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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