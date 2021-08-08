Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs'ta Rum askerlerce şehit edilen Pilot Yüzbaşı Topel'i rahmetle andı
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs'ta Rum askerlerce şehit edilen Pilot Yüzbaşı Topel'i rahmetle andı

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs'ta Rum askerlerce şehit edilen Pilot Yüzbaşı Topel'i rahmetle andı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Hava Kuvvetlerinin 1964'te Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşu sırasında uçağı Rumlar tarafından vurulan ve Rum askerlerince esir alınarak şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Hava Kuvvetlerinin 1964'te Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşu sırasında uçağı Rumlar tarafından vurulan ve Rum askerlerince esir alınarak şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i rahmetle andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinde bir dönüm noktası olan şanlı Erenköy Direnişi'nin 57'nci yıl dönümünde, vatanlarını korumak uğruna şehit olan 562 mücahidimizi ve kahraman pilotumuz şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'i rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs'ta Rum askerlerce şehit edilen Pilot Yüzbaşı Topel'i rahmetle andı - Haberler
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