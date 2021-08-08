Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs'ta Rum askerlerce şehit edilen Pilot Yüzbaşı Topel'i rahmetle andı

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Hava Kuvvetlerinin 1964'te Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşu sırasında uçağı Rumlar tarafından vurulan ve Rum askerlerince esir alınarak şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i rahmetle andı.